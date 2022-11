Salvini: Tanti dossier su infrastrutture Lombardia sono fermi, stiamo lavorando per farli ripartire

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 28 novembre 2022 “Su treni e strade migliori siamo in lavori in corso, non a chiacchiere. Ho incontrato gli Ad di Trenitalia e Ferrovie dello Stato. E’ vero che in Lombardia molti lavori sono stati ritardati e fermati, sto accelerando da Ministro. Ci sono tanti dossier su scrivania che sono fermi, stiamo lavorando per farli ripartire”. Lo ha dichiarato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine dell’evento Lombardia 2030 che si è svolto a Milano. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev