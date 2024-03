Salvini: "Superare i 5 stelle alle europee? Non sono così ottimista"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 18 marzo 2024 “Superare i 5 Stelle vuol dire raddoppiare i voti in 3 mesi: sono ottimista per natura, ma non così ottimista. Mi interessa che la Lega abbia un buon risultato e che ci sia una maggioranza di centrodestra in Europa”, ha affermato sul tema delle elezioni europee il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini a margine dell’evento “Guidare il Cambiamento” a Milano. “Vinceremo le europee e cambieremo un’Europa folle, ideologica, antiambientalista, antisviluppo e poi la Lega farà quello che è giusto fare in un partito. Penso che andremo bene perché le nostre battaglie sono quelle che molti italiani riconoscono”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev