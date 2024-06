Salvini su Ilaria Salis: "È la democrazia, quando cittadini votano hanno sempre ragione"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2024 Sull’elezione di Ilaria Salis è intervenuto Salvini dal Comitato della Lega di via Bellerio: “Quando i cittadini votano hanno sempre ragione: come è stato legittimo candidare Ilaria Salis è stato legittimo per gli italiani votarla. Si siederà allo stesso parlamento di Vannacci: questa è la democrazia, è giusto così”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev