Salvini: "Su fisco parlerò con Draghi. Dobbiamo evitare aumento tasse in questo momento"

(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile "Come centrodestra ora parleremo con Draghi. Difendere gli italiani in questo momento significa non aumentare le tasse sia una risposta utile" così il segretario della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev