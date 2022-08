Salvini: "Su energia governo segua modello Francia, tetto bollette al 4%"

(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2022 "Sull'aumento dei costi delle bollette energetiche "non litighiamo, firmiamo una proposta comune: copiamo il modello francese con il tetto al 4%. Se la politica vuole continuare a essere seria deve prendere provvedimenti urgenti, provvedimenti di guerra: perchè siamo in guerra contro il covid e perchè c'è una guerra in corso. Dividiamoci su altro ma la bolletta della lue e del gas non è di destra o di sinistra, in Francia il governo interviene per bloccare il prezzo delle tariffe, se lo fanno loro possiamo fare anche noi. Riconvochiamo subito il Cdm e il Parlamento e agiamo. Una volta risolto il problema delle bollette discutiamo di tutto il resto". Lo dice Matto Salvini durante un incontro elettorale a Reggio Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev