Salvini: “Su direttive auto e casa Ue non deve imporre obblighi e penalizzazioni ma incentivi”

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “Un documento delicato come quello del piano caso non può imporre obblighi o penalizzazioni, ma ragionare in termini di incentivi. Così come anche l’auto, uno dei due pilastri in Italia. Se fai planare sulla testa degli italiani il fatto che dal 2035 devi avere l’auto elettrica e la casa devi metterla in efficienza energetica, per i numeri visti è impossibile”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo alla conferenza stampa del progetto “Milan International Building Alliance” organizzata da Fiera Milano SpA a Milano. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev