Salvini: "Spero Guardia costiera non più tirata dentro polemiche politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2023 Voglio augurare buon compleanno per il 158esimo anniversario delle Capitanerie di porto e del corpo della Guardia costiera che spero non venga più tirato nella polemica politica per questioni di altro genere". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in Aula al Senato ad un'interrogazione sul controllo e la sicurezza della navigazione nelle acque interne. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev