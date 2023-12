Salvini: "Sovrintendenze siano a servizio sviluppo Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Conto che alla fine di questa legislatura, anche le sovrintendenze si ritengano al servizio dello sviluppo del paese". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea di Confimi, riferendosi al fatto che spesso l'intervento delle sovrintendenze blocca o rallenta alcuni cantieri. Il ministro chiede alle sovrintendenze "che non siano lì per vigilare sull'ampliamento del capannone o per proteggere quel bene storico che deve essere protetto senza poterci intervenire e quindi come dicono in medicina 'l'operazione perfettamente riuscita, purtroppo il paziente è morto, però tecnicamente noi abbiamo fatto quello che la procedura prevedevà. Ogni tanto il buon senso deve andare aldilà della procedura". Fonte video: Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev