Salvini: Siamo già a 50miliardi di euro di lavori pubblici per il 2023

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 "Sommando gli interventi già in corso e gli interventi che partiranno in quest'anno e le manutenzioni in corso in quest'anno fra ferrovie e strade siamo quasi a 50 miliardi di euro di lavori pubblici durante il 2023", le parole delministro Salvini a margine dell'incontro con i sindacati. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev