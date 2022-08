Salvini: Serve piano da 30 miliardi per energia, tetto al prezzo del gas? Europa non lo farà

(Agenzia Vista) Brindisi, 28 agosto 2022 "Secondo me occorre un piano energetico subito, un Pnrr come quello che è stato adottato per la pandemia. Qua se non si interviene a settembre rischiamo una strage. L'Europa non ha fatto nulla. Draghi chiede all'Europa un tetto al prezzo del gas.. Si farà? No. Serve un piano da 30miliardi di euro", le parole di Matteo Salvini alla festa di Affari Italiani a Ceglie Messapica, in Puglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev