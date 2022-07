Salvini: “Se riportano legge su droga libera in Aula vado personalmente a fare le barricate”

(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 “Sono assolutamente sereno e determinato e quando lo è la Lega le cose cambiano, lo abbiamo visto in Aula. Qualcuno ha contato troppo sulla nostra lealtà, ma questo non vuole dire droga libera. Se la riportano in Aula vado personalmente a fare le barricate” Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini durante il flash mob in Piazza del Campidoglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev