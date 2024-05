Salvini: "Redditometro è un errore di percorso, ampiamente superato"

(Agenzia Vista) Trento, 23 maggio 2024 “Il redditometro è eredità del passato: il Fisco spione non è il Fisco che ho in testa per un Paese libero. Si devono accertare i redditi veri e non presunti, e la ricchezza e il benessere non sono indice di malaffare, ma sono il bene del Paese, quindi bisogna aiutare questi ragazzi ad avere successo nella vita. Lo Stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Lo ritengo un errore di percorso fortunatamente durato una manciata di minuti e ampiamente superato”, il commento del vicepremier Salvini sul tema del redditometro. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev