Salvini: "Reddito cittadinanza a chi non può lavorare, si utilizzi per assistenza e non privilegio"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 13 settembre 2022 “Il reddito di cittadinanza bisogna lasciarlo a chi non può lavorare come assistenza e non come politiche attive sul lavoro. Se rifiuti una sola offerta di lavoro per me perdi ogni tipo di privilegio”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini durante l’incontro con Confartigianato che si è tenuto nella loro sede a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev