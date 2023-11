Salvini: "Puntare al solo elettrico per il 2035 favorisce altre potenze, non l'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2023 "La sostenibilità? Ho sentito tirare in ballo l'Europa. In Europa io difenderò il senso della misura e la concretezza. La sostenibilità non si difende a colpi di tasse ed obblighi. Pensare chge qualcuno possa inquinare meno tassandolo è una cosa del tutto illogica. Questo vale per la plastica e per l'elettrico. Puntare al solo elettrico entro il 2035 è un regalo ad altre potenze economiche" lo ha detto il ministro delle Infrastrrutrture Matteo Salvini, intervenendo al porto di Gioia Tauro in Calabria per la cerimonia di battesimo della MSC Celestino Maresca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev