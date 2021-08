Salvini: "Chi provoca incendi delinquente, ma servono nuovi mezzi"

(Agenzia Vista) Calabria, 13 agosto 2021 "Questi che provocano gli incendi sono dei delinquenti, degli assassini di vite, di bellezze e della natura. Bisogna ringraziare le centinaia di volontari, protezione civile e vigili del fuoco che stanno lavorando e sicuramente bisogna comprare mezzi nuovi perchè io ho parlato con alcuni di questi eroi e ci sono aerei ed elicotteri che hanno troppi anni sulle spalle e quindi lo proporremo nella prossima manovra di bilancio per evitare di assistere ogni estate allo stesso problema. Comprare nuovi mezzi perchè alcuni degli aerei che adesso stanno volando sopra i boschi della Calabria si alzano in volo solo perchè i piloti fanno miracoli. Quindi mezzi nuovi sono soldi ben spesi, non sono soldi buttati via". Lo ha affermato Matteo Salvini in visita a Tropea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev