Salvini: "Piromani criminali, servono pene più severe"

(Agenzia Vista) Calabria, 11 agosto 2021 "Voglio vedere questa gente in galera, questi sono degli speculatori, dei criminali e degli assassini di natura, di animali, di esseri umani e di speranza. Per i piromani in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e ovunque non ci dev'essere scampo e come Lega proponiamo pene ancora più severe e il raddoppio delle stesse per quelli che distruggono ciò che la natura ha costruito in tanti anni, per colpa di qualche deficiente che dà fuoco a bellezze che poi ci rimetteranno 50 anni a ricrescere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti sul lungomare di Fuscaldo (Cosenza). Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev