Salvini: "Per noi vengono prima di tutti gli altri vengono gli italiani"

(Agenzia Vista) Sicilia, 30 agosto 2022 "per noi prima di tutti gli altri vengono i siciliani e gli italiani. Vi chiedo in questi giorni di parlare a chi pensa di non votare che è l'errore più grande che uno possa fare", le parole di Matteo Salvini nel corso del suo intenvento a Cammarata (Agrigento). / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev