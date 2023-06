Salvini: "Per il battello Patria usato avanzo bilancio di Como, spesa da 14,5 milioni"

(Agenzia Vista) Como, 06 giugno 2023 "L'avanzo del bilancio dell'anno scorso di Como ha permesso che "oggi il battello finirà in cantiere, con una spesa prevista di 14,5 milioni di euro", perchè "siamo autonomisti, significa che produci utili a Como e lì rimangono". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, intervenendo durante la conferenza stampa per la sottoscrizione con la Provincia di Como del contratto di concessione in uso del piroscafo Patria, che si è tenuta a bordo del piroscafo Concordia, con il quale l'Ente governativo si impegna a portare a compimento il progetto di recupero. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev