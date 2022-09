Salvini: "Peppa Pig? Per me priorità sono le bollette"

(Agenzia Vista) Milano, 10 settembre 2022 "Ho seguito per anni Peppa Pig, mia figlia preferiva Masha e Orso, ma non so cosa sia successo a Peppa Pig. Giù le mani da Peppa Pig, per me prioritario sono le bollette della luce e gas. Lasciamo ai bambini il godersi i cartoni senza innovazioni che interessano più gli adulti", le parole di Matteo Salvini a Milano. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev