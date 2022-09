Salvini: "Patrimoniale? Letta primo degli ignoranti, ha paura del confronto"

(Agenzia Vista) Treviso, 05 settembre 2022 "Questa sera mi collego con il confronto a Sky tra candidati, siccome sono convinto delle mie idee, sono convinto del lavoro di Zaia degli amministratori in veneto, sono convinto di quota 41 e flat tax, allora vengo. Ebbene, sapete chi c'è? Non c'è nessuno, Letta ha rifiutato, Letta ha paura. Il Pd ha governato 10 anni su 11, e Letta propone la patrimoniale sugli anziani per dare i soldi ai giovani. Secondo me chi dice una cosa del genere è il primo degli ignoranti. Pazienza, mi confronterò da solo". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini a Treviso. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev