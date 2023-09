Salvini: "Partito Le Pen primo in Francia, è alternativa a socialisti"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "Io non ho paura del consenso popolare. Le Pen rappresenta una buona parte di francesi e ha un'idea di Italia, futuro, di Francia, di famiglia, lavoro, sviluppo e ambiente in sintonia con la nostra. I numeri di oggi ci dicono che l'unica speranza per non avere i socialisti al governo dell'Europa è di mettere insieme tutti i movimenti alternativi alla sinistra. E Le Pen è l'alternativa ai socialisti e allo stesso Macron". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dalla stampa estera a Roma. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev