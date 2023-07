Salvini: "Pace fiscale per 15 mln di italiani che non sono riusciti a pagare"

EMBED





(Agenzia Vista) Sardegna, 18 luglio 2023 Ci sono 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi ma hanno conti aperti con l'Agenzia delle Entrate. Non posso pensare che un terzo degli italiani. Non posso pensare che un terzo degli italiani, tolti i minorenni, siano delinquenti. Sono persone che hanno avuto un problema e non ce l'hanno fatta a pagare tutto quello che dovevano. Dovrebbero essere aiutati non condannati. Una pace fiscale per quelli che hanno fatto le dichiarazioni ma non sono riusciti a versare tutto vuol dire un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi e una liberazione per 15 milioni di cittadini. Poi gli evasori totali per quanto mi riguarda vanno in galera". Così il ministro Matteo Salvini sul tema della pace fiscale parlando questa mattina al Porto Canale di Cagliari per l'inaugurazione del nuovo Polo della Cantieristica Nautica del Sud Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev