Salvini: "Orgoglioso di concorrere per ruolo Presidente del Consiglio"

EMBED





(Agenzia Vista) Brindisi, 27 agosto 2022 In questi 30 giorni mi sono preso l'impegno di non rispondere agli attacchi e di proporre la mia idea di Italia. Sono orgoglioso di poter concorrere per il mestiere più bello del mondo: il Presidente del Consiglio", le parole di Matteo Salvini nel corso dell'intervista a Ceglie Messapica alla festa di Affari Italiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev