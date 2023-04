Salvini: "Oltre tremila morti all'anno sulle strade, inaccettabile. Proporrò Alcool Lock"

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Più di tremila morti sulle strade italiane è inaccettabile, è un Paese italiano che scompare ogni anno, per cui avremo un altro incontro dopo Pasqua per portare l'educazione stradale vera nelle scuole. Ci sono troppe distrazioni al volante, troppi telefonini, troppe chiacchiere, troppo uso e abuso di alcol e proporrò che ci sia un sistema di blocco del motore, come in altri Paesi europei, per chi non è in condizione di guidare". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Aspi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev