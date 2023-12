Salvini: "Obiettivo 1.500 vigilantes di Fs Security nelle stazioni e sui treni"

(Agenzia Vista) Toscana, 21 dicembre 2023 "L'obiettivo è di arrivare a 1.500 vigilantes di Fs Security a livello nazionale, e quindi l'assunzione di centinaia di persone che facciano sicurezza dentro le stazioni e sui treni, sia per i lavoratori che per i passeggeri. Potranno prevenire e intervenire: non sono poliziotti o carabinieri ma potranno fare prevenzione, controllo, tutela, dissuasione e poi intervento. Io poi, come ministro dei Trasporti, nei piazzali, quindi fuori dalle stazioni, non posso intervenire, perchè è un problema di ordine. Io do delle indicazioni politiche, poi tecnicamente saranno Fle errovie dello Stato a valutare quali sono le stazioni con il più alto numero di reati e le linee ferroviarie più a rischio". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Montecatini Terme (Pistoia). Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev