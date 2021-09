Salvini: "Nostro impegno per rinnovo quota 100. Tornare a Fornero disastroso"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2021 "Grazie all'insistenza della Lega Draghi ha confermato che non ci sarà un aumento delle tasse, anzi il governo ha trovato tre miliardi per tagliare le tasse sulle bollette di luce e gas per le famiglie. Il nostro impegno per la prossima settimana sarà la difesa del lavoro e delle pensioni evitando il ritorno della legge Fornero, che dopo un anno e mezzo di Covid sarebbe assolutamente disastroso. Se la Sinistra e Confindustria pensano di tornare alla Fornero, rubando 5 anni di vita a lavoratori e lavoratrici la Lega dirà sempre no. Lavoro come priorità assoluta della Lega nei prossimi mesi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev