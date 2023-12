Salvini: Non sono un censore, ma Sanremo qualcuno con testi opinabili

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "Io non riesco a essere un censore. Un libro dove ti piace? Non lo compri. Un film lo ritengo orribile? Non lo guardo. Per carità, c'è il dibattito in queste ore su qualcuno che sarà invitato a Sanremo, i cui testi sono opinabili. Però, poi, alle idee più aberranti si risponde con idee più vicine al nostro modo di essere, non con la censura", le parole di Salvini all’evento “C come Economy - Il content creator: un futuro già presente”. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev