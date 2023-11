Salvini: "Non possiamo dipendere dagli umori di Landini. Paese ha bisogno di correre e produrre"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "La legge me lo permette, non abbiamo bisogno di blocchi, fermi e scioperi, ma di correre e produrre", dunque "ho firmato ieri sera l'ordinanza di precettazione dello sciopero" del 17 novembre, che sarà di 4 ore, perché "non possiamo dipendere dagli umori di Landini". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini commenta, dal palco dell'Assemblea di Federmanager, a Roma, la decisione di intervenire sull'agitazione, citando il leader della Cgil Maurizio Landini. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev