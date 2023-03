Salvini: "Non possiamo bloccare Ponte sullo stretto per uccelli, discorso ideologico"

(Agenzia Vista) Vercelli, 20 marzo 2023 "Mi sento dire che non si può fare il Ponte sullo stretto di Messina perchè se no gli uccelli ci vanno a sbattere contro. Penso che certi discorsi non siano ambientalisti ma ideologici. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il convegno 'Anbi e i Consorzi di Bonifica protagonisti per un'Italia resiliente, sostenibile e moderna, che si è svolto a Vercelli. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev