Salvini: "Non candidiamo vips ma persone normali, Pd punta su tele-virologi"

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2022 "Noi non abbiamo candidato i vips, ho visto che il Pd candida i tele-virologi, quelli che durante il lockdown andavano in tv a darci lezioni e non ne azzeccavano una. Noi candidiamo donne e uomini normali che in Parlamento sapranno esattamente cosa fare". Lo ha detto a Frosinone il leader della Lega, Matteo Salvini, partecipando a un appuntamento elettorale. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev