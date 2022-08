Salvini: "Noi in mezzo lavoratori, sinistra litiga su collegi"

(Agenzia Vista) Rovigo, 01 agosto 2022 "Siamo partiti da Porto Tolle incontrando i lavoratori e parlando di lavoro, mentre i capi della sinistra in queste ore sono a Roma a litigare sui collegi e sulle alleanze: noi siamo in mezzo ai lavoratori perché la priorità oggi in tutt'Italia è salvare i posti di lavoro e quindi lasciamo che gli altri parlino d'altro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini in un incontro elettorale a Porto Tolle, (Rovigo). Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev