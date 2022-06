Salvini: "Nella coalizione chi prende un punto in più vince e sono sicuro che sarà la Lega"

(Agenzia Vista) Milano, 13 giugno 2022 Salvini: "Nella coalizione chi prende un punto in piùv vince e sono sicuro che sarà la Lega" "Sono contento se il centrodestra vince. Ovunque le liste dei candidati sindaci sono le più votate, la mia sfida non è all'interno del centrodestra, perchè alle elezioni politiche chi prende un punto in più vince e sono convinto che sarà la Lega", le parole di Salvini nella seconda conferenza stampa sulle amministrative. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev