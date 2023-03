Salvini: "Nel 2019 meno morti e dispersi nel Mediterraneo, non è coincidenza"

(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "C'è un anno in cui c'è stato il numero minimo di morti e dispersi, è il 2019, lascio a voi la riflessione sulla coincidenza, se togli agli scafisti la decisione di vita e di morte, fai il bene di tutti". Così il vicepremier Matteo Salvini, al termine del consiglio dei ministri a Cutro, concludendo gli interventi dal tavolo del governo, ricorda l'anno in cui sedeva al Viminale. "Nella vita e in politica non esistono le coincidenze, ragionare sul perché e per come". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev