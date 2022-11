Salvini: "Mose sta salvando Venezia, pensare in grande è fondamentale"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2022 "A proposito di grandi opere in questo momento è in funzione il Mose a Venezia che sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni a questa parte, si raggiungono i 2 metri e senza quelle barriere Venezia sarebbe sommersa in materia catastrofica: quindi è un 'opera di ingegneria straordinaria che sta salvando un patrimonio dell'umanità, senza quell'opera di ingegneria incredibile Venezia sarebbe sotto acqua". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev