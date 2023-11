Salvini: Mobilità italiani non può essere messa in discussione da Landini

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "La mobilità di decine di milioni di italiani non può essere messa in discussione da Landini e pochi altri. Mi spiace che il Pd e i partiti della sinistra che una volta difendevano il diritto al lavoro, il diritto all'operaio di poter prendere il treno o la metropolitana, adesso invece assecondi i capricci di qualcuno che peraltro protesta contro una manovra economica che, secondo i dati di Banca d'Italia, mette 600€ in più nelle buste paga di 3/4 delle famiglie italiane", le parole di Matteo Salvini in diretta su Facebook. / Fb Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev