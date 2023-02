Salvini: “Mi prendevano in giro per TikTok, siete in 841mila e da voi prendo proposte e critiche”

(Agenzia Vista) Roma 10 febbraio 2023 “Ringrazio gli 841.600 su TikTok, tanta roba. Mi prendevano qualche anno fa dicendo che un politico importante, un Ministro, il Segretario della Lega, il Vice Presidente del Consiglio perde tempo su TikTok. Non perdo tempo, il popolo dei social non è di decerebrati, recupero in rete alcuni suggerimenti, proposte o critiche”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di una live sui social. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev