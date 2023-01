Salvini: “Metteremo mano a nuovo Codice della Strada, dopo 30 anni merita rivisitazione”

EMBED





(Agenzia Vista) Trento 4 gennaio 2023 “Metteremo mano al nuovo Codice della Strada, dopo trent’anni una rivisitazione la merita. Abbiamo coinvolto il Ministro della scuola per la prevenzione, oltre al tema della sanzione perché se ti metti alla guida drogato o ubriaco devi pagarne le conseguenze non per qualche mese ma più a lungo”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella conferenza stampa effettuata a Trento al termine del sopralluogo al cantiere del Tunnel Loppio-Busa a Nago-Torbole. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev