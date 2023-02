Salvini: “Metro C Porta Metronia caso eccellente di Sovrintendenza che aiuta positivamente”

(Agenzia Vista) Milano 3 febbraio 2023 “Il ruolo delle Sovrintendenze è quello di accompagnare in positivo il processo, come avvenuto per la Metro C di Porta Metronia, un caso eccellente di pubblico che aiuta il pubblico”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo al Convegno “il Nuovo Codice degli Appalti. Semplice modifica normativa o reale cambio culturale?” di Unione Commercianti che si è tenuto a Milano. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev