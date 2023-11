Salvini: "Mercato tutelato energia? Conto su interlocuzioni Fitto con Commissione Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Sul mercato tutelato conto che le interlocuzioni del ministro Fitto con Commissione europea portino a soluzione positiva" è un "errore che ci siamo trovati sulla scrivania". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa con la Stampa estera. In quanto al budget da stanziare per prorogare la misura "quello non è un problema", ha chiarito. Fonte video: Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev