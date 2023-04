Salvini: "Meno di un'ora tra Genova e Milano nel 2026"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 Tra Milano e Genova in meno di un'ora. Come si dice oggi è tanta roba. La linea Milano-Genova è una infrastruttura strategica, finanziata con il Pnrr e prevede la conclusione dei lavori nel 2026". Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini ha così sottolineato, rispondendo al question time alla Camera, l'obiettivo che si conta di raggiunge al termine della realizzazione di alcune opere in corso tra le due città. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev