Salvini: "Mandiamo avviso di sfratto a Gualtieri e Zingaretti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2022 "Fate arrivare in ufficio a Gualtieri e Zingaretti l'avviso di sfratto per Roma e dei romani. Pensavamo che con la Raggi avessimo toccato il fondo, invece Gualtieri riesce a fare anche peggio, ma una cosa per volta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della manifestazione per la chiusura della campagna elettorale a Roma. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev