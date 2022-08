Salvini: "Lega sta preparando migliore squadra di governo possibile"

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2022 "Mi stupisce che in una campagna elettorale che riguarda l'Italia la metà delle domande riguarda un paese straniero. In Italia voteranno gli italiani e sceglieranno. Come Lega ci stiamo preparando per mettere insieme la migliore squadra possibile", le parole di Matteo Salvini a margine del Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev