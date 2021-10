Salvini: "Lega ha 50 sindaci in più. A Torino e Roma ballottaggio aperto e tutto da giocare"

(Agenzia Vista) Milano, 4 ottobre 2021 "Premesso che stiamo commentando un terzo dei voti, ma innanzitutto un commento sul forte astensionismo: una sconfitta per tutti. In questo momento la Lega ha 50 sindaci in più, la regione Calabria è una soddisfazione enorme. Torino e Roma sono ballottaggi aperti e tutti a giocare" così il segretario della Lega Matteo Salvini commentando i risultati parziali delle amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev