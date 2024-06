Salvini: "Lascio quando non avrò passione, Lega ha ancora 40 anni di vita davanti"

(Agenzia Vista) Milano, 10 giugno 2024 “Lascerò nel giorno in cui non avrò più passione o voglia di fare, quello che mi fa alzare la mattina per dare l’anima per l’Italia, per i cantieri che sto seguendo, per il movimento della Lega che ha 40 anni di vita alle spalle e 40 anni di vita di fronte”, ha spiegato Salvini dalla sede di via Bellerio a Milano sul tema delle elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev