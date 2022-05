Salvini: "Italia sia protagonista di riavvicinamento Russia-Usa"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2022 "Se Draghi riferirà in parlamento? Quando tornerà dagli Usa sarà interessante capire quale progetto di pace c'è a Washington. Spero che nessuno abbia interesse a continuare per mesi la guerra. "Io tifo per un riavvicinamento Usa-Russia, l'Italia sia protagonista di questo riavvicinamento". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo un incontro con il premier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev