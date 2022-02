Salvini: "Io lavoro per unire e non per dividere, non rispondo agli attacchi"

(Agenzia Vista) Milano, 01 febbraio 2022 "Facciamo il punto soprattutto sul futuro. Io lavoro per unire, non dividere, non rispondo agli attacchi. Ci sono dei problemi incombenti, quello che mi interessa è ottenere l'allentamento delle restrizioni-Covid, il diritto alla scuola per tutti". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Milano entrato al Consiglio federale della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev