Salvini: "Ingresso libero a Facoltà Medicina, basta quiz a crocette"

(Agenzia Vista) Fano, 03 settembre 2022 "Ingresso libero al primo anno della Facoltà di Medicina, la selezione, come avviene in Francia, va fatta sui voti e non sulle crocette e quiz della fortuna". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, in visita al mercato settimanale di Fano. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev