Salvini inaugura prolungamento Tangenziale Nord di Milano: "Spero la prima di una lunga serie"

(Agenzia Vista) Milano, 14 novembre 2022 "Quella della Tangenziale Nord spero sia la prima di una lunga serie di inaugurazioni e che si mettano oggi le basi, in Lombardia e non solo, per inaugurare tante altre infrastrutture". Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto all'inaugurazione della Galleria Fonica di Paderno Dugnano, nel Milanese. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev