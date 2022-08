Salvini: "Inasprire sanzioni per chi uccide animali"

(Agenzia Vista) Napoli, 26 agosto 2022 "Fra le priorità della Lega c'è l'inasprimento delle pene per chi maltratta, abbandona o uccide gli animali. Sono in rete dei video disgustosi. Queste non sono delle bravate come qualcuno dice, questi sono criminali, sono delinquenti. Se uno abbandona, maltratta o uccide un essere vivente a due o a quattro zampe deve pagarne le conseguenze. C'è poi il tema del costo, con il centrodestra abbiamo un chiaro progetto per aiutare sulle spese soprattutto gli anziani per il cibo ai loro animali e le cure veterinarie. Senza far promesse mirabolanti siamo in grado di impegnarci a inasprire le pene per i violenti e garantire un po' di tasse in meno per chi adotta o mantiene un amico in casa". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine di una visita a un canile di Napoli, nel quartiere di Pianura, nella Giornata Mondiale del Cane. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev