Salvini: In mancanza alcol test, sì a reggersi su un piede solo per verificare stato di ubriachezza

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2024 "Se un agente della polizia della stradale, dei carabinieri, se un agente della locale, un tutore dell'ordine ti ferma e si trova in palese stato di ubriachezza, ma non c'è a portata di mano l'alcol test, penso che il tanfo e la prova di stare su un piede e sull'altro piede sia assolutamente sufficiente per bloccare un automobilista pericoloso per sé e per gli altri", le parole di Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev